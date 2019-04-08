مشاهدة مباراة العين والدحيل بث مباشر اليوم الإثنين 8-4-2019 يلا شوت في دوري ابطال اسيا

نعرض لكم خدمة مشاهدة مباراة العين والدحيل بث مباشر يلا شوت يوتيوب كورة لايف في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، مباراة قوية منتظرة بين الفريق الإماراتي والفريق القطري حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز من أجل النقاط الثلاثة، وكان نادي العين قد خاض المباراة الماضية في الجولة الثانية أمام استقلال طهران في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بينما خاض الدحيل مواجهته في الجولة الثانية أمام الهلال السعودي في اللقاء الذي انتهى بخسارة الفريق القطري بثلاثة أهداف، ويسعى فريق الدحيل إلى تحقيق نتيجة إيجابية اليوم أمام العين.

مباراة العين والدحيل بث مباشر

تضم المجموعة الثالثة كلا من العين والدحيل والهلال واستقلال طهران، وحتى الآن يحتل الهلال صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط يليه الدحيل في المركز الثاني برصيد 3 نقاط ويأتي العين واستقلال طهران في المركز الثالث والرابع برصيد نقطة وحيدة، وبالطبع تسعى الأندية الأربعة إلى التأهل والعبور إلى الأدوار النهائية.

تم تحديد موعد اللقاء ليكون اليوم الإثنين في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت مصر والسادسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسيقام اللقاء على ملعب عبد الله بن خليفة وتنقل قناة بي ان سبورت 1 اللقاء بتعليق حفيظ دراجي وسط ترقب جمهور الفريقين لمشاهدة البث المباشر للقاء ويسعى كل فريق إلى الفوز من أجل حصد 3 نقاط هامة.

مشاهدة مباراة العين والدحيل بث مباشر