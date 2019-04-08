مشاهدة مباراة النصر والزوراء بث مباشر اليوم الإثنين 8-4-2019 يلا شوت في دوري ابطال اسيا

نعرض لكم خدمة مشاهدة مباراة النصر والزوراء بث مباشر يوتيوب يلا شوت كورة لايف في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، يسعى كل فريق إلى الفوز من أجل النقاط الثلاثة، وكان النصر قد خاض مواجهته الماضية في الجولة الثانية أمام ذوب آهن اصفهان في اللقاء الذي خسر فيه العالمي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويسعى الفريق إلى الفوز من أجل تعويض خسارته في المباراة الماضية، ويسعى النصر إلى تحقيق نتائج إيجابية في البطولة والتأهل للأدوار النهائية.

حتى الآن لم يقدم النصر أي انتصار في الجولتين الماضيتين حيث خسر الفريق أمام الوصل وذوب آهن اصفهان ولكن مازالت الفرصة أمام العالمي للعودة من جديد، وتضم المجموعة الأولى كلا من النصر والزوراء والوصول وذوب آهن اصفهان، ويسعى كل فريق إلى الفوز الليلة من أجل النقاط الثلاثة، ويحتل الزوراء صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط يليه ذوب آهن في المركز الثاني بنفس عدد النقاط بينما في المركز يأتي الوصل برصيد 3 نقاط أمام النصر في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.

تم تحديد موعد اللقاء ليكون اليوم الإثنين في تمام الساعة السابعة والربع مساء بتوقيت مصر والثامنة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب الملك فهد، وتنقل قناة بي ان سبورت 3 اللقاء بتعليق عصام الشوالي وسط ترقب جمهور الفريقين.

مشاهدة مباراة الوصل والزوراء بث مباشر