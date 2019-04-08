موعد عرض ريسلمانيا 2019 “WrestleMania 35” والقنوات الناقلة للعرض

عرض ريسلمانيا WrestleMania 35، واحد من العروض الهامة بالنسبة لعشاق المصارعة الحرة حول العالم، حيث ينتظره كافة المتابعين في كل عام من أجل متابعة واحد من أهم العروض السنوية، والذي يشهد لقاءات هامة تحدث فقط في العرض ولا تحدث في أي من العروض الآخري.

والعرض هو النسخة الخامسة والثلاثون، من مهرجان ريسلمانيا العالمية، والتي تنتجه شركة المصارعة العالمية الترفيهية WWE، كما سوف يتم إقامة العرض في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، فجر اليوم الإثنين، وذلك من خلال العديد من المواجهات الهامة والقوية.

العرض يشهد اليوم، عودة المصارع الأسطوري باتيستا إلى الحلبة من جديد بعد غياب طويل عن ساحات المصارعة، كما يشهد العرض عودة العديد من النجوم في الكواليس.

موعد عرض ريسلمانيا WrestleMania 35

وسوف يقام العرض في المواعيد التالية في كافة البلدان العربية:

الساعة 12 ليلا بتوقيت: الجزائر والمغرب وتونس Advertisements الساعة 1 فجرا بتوقيت: مصر وليبيا الساعة 2 فجرا بتوقيت: السعودية ومصر والأردن وسوريا ولبنان والعراق واليمن الساعة 3 فجرا بتوقيت: الإمارات وعُمان

كما سوف يتم نقل العرض، بشكل مباشر عبر قنوات OSN الرياضية، وعبر شبكة WWE وذلك لكافة المشتركين على الشبكة العالمية.