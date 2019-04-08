تفاصيل مواجهات عرض ريسلمانيا 2019 “WrestleMania 35” باتيستا يعود للمنافسة

عرض ريسلمانيا 2019 ، من العروض المنتظرة في كافة أنحاء العالم في الساعات الحالية، حيث إن العرض يعد من العروض الشهيرة التي تقام في كل عام بنفس الموعد، ويقام العرض لمدة تصل لأربعة ساعات، من خلال حضور العديد من المصارعين العالمين سواء المعتزلين أو الذين يلعبون في الوقت الحالي.

حيث تضمن عرض ريسلمانيا، العديد من المواجهات الهامة ومنها عودة المصارع المعتزل باتيستا من جديد، وذلك في واحد من أهم الأحداث في المصارعة، كما يعود المصارعة العالمي رومان رينز للمصارعة بعد الانتهاء من علاج سرطان الدم في الفترة الأخيرة.

وسوف يشهد العديد من الأمور الهامة ومنها انتهاء بعض العدوات الهامة وانتهاء بعض القصص المثيرة التي استمرت لمدة سنة كاملة.

تفاصيل مواجهات عرض ريسلمانيا 2019

الحدث التمهيدي

النزال الأول

الباتل رويال النسائي النزال الثاني

الباتل رويال للرجال على تمثال أندريا العملاق النزال الثالث: بطولة الكروزويت

بوبي مورفي -ضد- توني نيس الحدث الرئيسي

النزال الرابع: بطولة الزوجي للرو

فريق ذا ريفايفل -ضد- فريق ذاك رايدر وكيرت هواكينز النزال الخامس: المواجهة الرباعية لفرق الزوجي لسماكداون

ذا بار -ضد- ذا أوسوز -ضد- شينسكي نكامورا وروسيف -ضد- ريكوشيت وإليستر بلاك النزال السادس: تقاعد كيرت أنجل

كيرت أنجل -ضد- بارون كوربين النزال السابع: بطولة القارّات

بوبي لاشلي -ضد- الشيطان فين بالور Advertisements النزال الثامن: بطولة الولايات المتحدة الأمريكية

ساموا جو -ضد- ري ميستريو النزال التاسع

راندي أورتن -ضد- أي جي ستايلز النزال العاشر: البطولة الرباعية لفرق الزوجي للسيدات

بايلي وساشا بانكس -ضد- بيث فينكس ونتاليا -ضد- نايا جاكس وتامينا -ضد- ذا أيكونز النزال الحادي عشر

رومان رينز -ضد- درو ماكنتير النزال الثاني عشر: التثبيت في أي مكان

شين مكمان -ضد- ذا ميز النزال الثالث عشر: بطولة اتحاد WWE

دانيال براين -ضد- كوفي كينغستون النزال الرابع عشر: البطولة العالمية

بروك ليسنر -ضد- سيث رولينز النزال الخامس عشر: بدون قوانين

باتيستا -ضد- تريبل إتش النزال السادس عشر: الحدث الرئيسي على بطولتي الرو وسماكداون للسيدات

تشارلوت فلير -ضد- روندا راوازي -ضد- بيكي لينش

وسوف يقام العرض في تمام الساعة الواحدة فجراً بتوقيت القاهرة، الساعة الثانية مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسوف يتم نقل العرض ومتابعته بشكل مباشر، عبر عدد من القنوات ومنها سكاي سبورت الرياضية.