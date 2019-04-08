مشاهدة مباراة الهلال واستقلال طهران بث مباشر اليوم الإثنين 8-4-2019 يلا شوت في دوري ابطال اسيا

نعرض لكم خدمة مشاهدة مباراة الهلال واستقلال طهران بث مباشر يوتيوب كورة لايف اون لاين في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، يسعى كل فريق في هذه المواجهة إلى الفوز من أجل 3 نقاط هامة في المجموعة، ويحتل نادي الهلال صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، وتضم المجموعة كلا من الهلال واستقلال طهران والعين والدحيل، وعلى الجانب الآخر يخوض نادي العين مواجهته اليوم أمام الدحيل وتسعى الأندية الأربعة إلى تحقيق نتائج إيجابية من أجل التأهل والعبور من مرحلة المجموعات إلى الأدوار النهائية.

كان الهلال قد خاض مواجهته الماضية أمام الدحيل واستطاع الزعيم السعودي تحقيق الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، أما نادي الاستقلال خاض مباراته في الجولة الثانية أمام العين الإماراتي في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ويدخل الهلال السعودي ساعيًا إلى الفوز الليلة من أجل تعزيز صدارته في المجموعة.

تم تحديد موعد اللقاء ليكون اليوم الإثنين في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب حمد بن خليفة وتنقل قناة بي ان سبورت 5 اللقاء بتعليق علي محمد علي وسط ترقب جماهير الزعيم داخل المملكة العربية السعودية لمشاهدة اللقاء، ويحتل الهلال صدارة المجموعة حتى الآن برصيد 6 نقاط يليه الدحيل برصيد 3 نقاط بينما في المركز الثالث والرابع يأتي فريق العين واستقلال طهران برصيد نقطة وحيدة.

توقيت مباراة الهلال واستقلال طهران