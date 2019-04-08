رابط مشاهدة مباراة العين والدحيل بث مباشر اليوم الإثنين 8-4-2019 كورة لايف ستار في دوري ابطال اسيا

من خلال موقعنا عرب نيوز نقدم لكم رابط مشاهدة مباراة العين والدحيل لخويا بث مباشر يوتيوب الاسطورة في اللقاء المنتظر الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، يدخل كل فريق ساعيًا إلى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل النقاط الثلاثة حيث يعد الفوز في هذا اللقاء وحصد الـ 3 نقاط يشكل أهمية كبرى للفريقين من أجل احتلال المركز الأول في المجموعة، وكان العين قد خاض مواجهته في الأسبوع الثاني أمام استقلال في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ويسعى الفريق الإماراتي إلى الفوز اليوم على الدحيل من أجل أن يكون أول انتصار له في المجموعة.

مباراة العين والدحيل بث مباشر بينما يدخل نادي الدحيل في هذه المباراة الصعبة ساعيًا إلى الفوز، وكان الفريق القطري قد خاض المباراة الماضية في الجولة الثانية أمام الهلال السعودي في اللقاء الذي خسر فيه الدحيل بثلاثة أهداف مقابل هدف ويدخل الفريق اليوم ساعيًا إلى الفوز على الزعيم الإماراتي في لقاء منتظر من جانب جمهور الفريقين.

تضم المجموعة الثالثة كلا من العين والدحيل والهلال واستقلال طهران، وحتى الآن يحتل الهلال صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط يليه الدحيل في المركز الثاني برصيد 3 نقاط ويأتي العين واستقلال طهران في المركز الثالث والرابع برصيد نقطة وحيدة، وبالطبع تسعى الأندية الأربعة إلى التأهل والعبور إلى الأدوار النهائية.

تم تحديد موعد اللقاء ليكون اليوم الإثنين في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت مصر والسادسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسيقام اللقاء على ملعب عبد الله بن خليفة وتنقل قناة بي ان سبورت 1 اللقاء بتعليق حفيظ دراجي وسط ترقب جمهور الفريقين لمشاهدة البث المباشر للقاء ويسعى كل فريق إلى الفوز من أجل حصد 3 نقاط هامة.

مشاهدة مباراة العين والدحيل بث مباشر