الزمالك يضع قدمًا في نصف نهائي الكونفدرالية بتعادل ثمين أمام حسنية أغادير

كتب: إسلام حجازي

انتهت مباراة الزمالك وحسنية أغادير المغربي بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أدرار، في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر، أن يتواجه الفريقان في مباراة العودة، والمقرر لها الأسبوع المقبل.

وبدأت المباراة بضغط كبير من فريق حسنية أغادير المغربي، على دفاعات الزمالك مستغلًا ضغط جماهيره.

وفي الدقيقة 3، أرسل أميني صديقي عرضية قوية من من الجهة اليسرى، وأبعدها جنش بقبضة اليد، وبعدها وصلت إلى جلال داودي، الذي سدد كرة قوية، وتصدى لها جنش مرة...