كتب: إسلام حجازي
انتهت مباراة الزمالك وحسنية أغادير المغربي بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أدرار، في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.
ومن المقرر، أن يتواجه الفريقان في مباراة العودة، والمقرر لها الأسبوع المقبل.
وبدأت المباراة بضغط كبير من فريق حسنية أغادير المغربي، على دفاعات الزمالك مستغلًا ضغط جماهيره.
وفي الدقيقة 3، أرسل أميني صديقي عرضية قوية من من الجهة اليسرى، وأبعدها جنش بقبضة اليد، وبعدها وصلت إلى جلال داودي، الذي سدد كرة قوية، وتصدى لها جنش مرة...
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يضع قدمًا في نصف نهائي الكونفدرالية بتعادل ثمين أمام حسنية أغادير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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