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لوفرين ينشر فيديو لشبيه صلاح أثناء تجوله بدراجته في شوارع ليفربول

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نشر المدافع الدولي الكرواتي ولاعب ديان لوفرين، مقطع فيديو طريف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، يظهر فيه أحد المارة، وكان مرتديًا قميص ليفربول وتشبه ملامحه كثيرًا الدولي المصري محمد صلاح.

ونشر لوفرين، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي، صورة شبيه صلاح وهو يسير بواسطة دراجته، وردد هتاف جماهير الريدز الشهير لصلاح: «محمد صلاح ملك مصر».

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