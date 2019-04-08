نشر المدافع الدولي الكرواتي ولاعب ليفربول ديان لوفرين، مقطع فيديو طريف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، يظهر فيه أحد المارة، وكان مرتديًا قميص ليفربول وتشبه ملامحه كثيرًا الدولي المصري محمد صلاح.
ونشر لوفرين، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي، صورة شبيه صلاح وهو يسير بواسطة دراجته، وردد هتاف جماهير الريدز الشهير لصلاح: «محمد صلاح ملك مصر».
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كانت هذه تفاصيل خبر لوفرين ينشر فيديو لشبيه صلاح أثناء تجوله بدراجته في شوارع ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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