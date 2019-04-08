تقرير.. 4 ملامح من تعادل الزمالك وحسنية أغادير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قطع فريق الزمالك نصف الطريق نحو التأهل للمربع الذهبي بمسابقة الكونفدرالية الإفريقية بعدما تعادل خارج أرضه أمام فريق حسنية أغادير المغربي ضمن ذهاب دور الثمانية.

الزمالك والذي سيخوض لقاء الإياب على ملعبه وبين جماهيره سيكون مطالبًا بنتيجة واحدة إذا أراد الأبيض الوصول لنصف النهائي وهو الفوز بأي نتيجة على بطل المغرب.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، أبرز أرقام مباريات الزمالك وحسنية أغادير بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي:

- التعادل الرابع

خاض فريق الزمالك المباراة الثامنة له على الأراضي المغربية ليحقق الفريق الأبيض التعادل الرابع مقابل فوزين وخسارتين.

وبشكل عام حقق الزمالك خلال مبارياته التاريخية أمام الأندية المغربية التعادل الخامس مقابل تسع انتصارات، وتلقى الأبيض هزيمتين.

- الاقتراب من السابع

خلال الألفية الجديدة فرض فريق الزمالك نفسه على الأندية المغربية في ست مناسبات سابقة خلال البطولات الإفريقية (دوري أبطال إفريقيا - الكونفدرالية) خلال الأدوار الإقصائية.

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وقد يرفع الزمالك عدد تفوقاته على الأندية المغربية خلال الأدوار الإقصائية للمرة السابعة حيث سبق وأن تفوق الأبيض على أندية الجيش الملكي والرجاء البيضاوي والمغرب الفاسي والفتح الربطاي والوداد وأخيرًا اتحاد طنجة.

- درس جور ماهيا

منذ خسارة فريق الزمالك خارج ملعبه بأربعة أهداف مقابل هدفين على يد فريق جور ماهيا الكيني بالجولة الأولى بدور المجموعات والفريق الأبيض بدأ في تصحيح مساره.

الزمالك خاض بعد خسارته في كينيا ثلاث مباريات خارجية حقق خلالها الفوز في مناسبة أمام بترو أتليتكو الأنجولي (1-0) مقابل تعادلين بنتيجة سلبية أمام نصر حسين داي الجزائري وحسنية أغادير.

- جدار دفاعي

حقق فريق الزمالك رقمًا مميزًا على المستوى الدفاعي حيث خرج بشباك نظيفة في آخر ست مباريات من أصل سبعة في جميع المسابقات.

الزمالك تلقى هدفين فقط في آخر سبع مباريات كان أمام فريق المقاولون العرب ضمن منافسات الأسبوع الـ25 من مسابقة الدوري.

وفي سياق متصل، استطاع محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك أن يخرج بشباك نظيفة للمباراة الـ44 من أصل 89 مباراة في جميع البطولات.