هيثم فاروق عن فرجاني ساسي: يجمع "شامبو" حازم إمام و"بلسم" تامر عبدالحميد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أشاد هيثم فاروق، اللاعب الأسبق للزمالك ومنتخب مصر، بمستوى الدولي فرجاني ساسي، مع الفريق، الأبيض، مؤكدا على تأثير لاعب وسط نسور قرطاج مع الفريق منذ انضمامه.

وقال فاروق في تصريحات تلفزيونية عبر قناة بي ان سبورتس، إن تعادل فريق الزمالك أمام حسنية أغادير المغربي نتيجة إيجابية، لكن الأداء لم يكن مرضي.

وحافظ نادي الزمالك على نظافة شباكه خلال المباراة التي جمعته مع حسنية أغادير مساء اليوم الأحد، وانتهت بالتعادل السلبي، في إطار مباريات الذهاب من دور الثمانية لكأس الكونفدرالية.

وأضاف :" سعيد بالنتيجة وغير راضي عن الأداء تحديدا ف الشوط الاول بسبب تراجع اللاعبين بشكل كبير، لكن يشفع لهم الغيابات التي كانت في الفريق".

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وتابع:" المدرب كريستيبان جروس قسم المباراة بشكل جيد والتغييرات نقلت الفريق لنصف ملعب الفريق المنافس".

وعن غياب ساسي عن الفريق وتأثيره، أكد لاعب الزمالك السابق، أن القلعة البيضاء كانت تمتلك جيلا رائعا في عام 2003 ومن أسباب قوة الفريق وقتها تواجد تامر عبد الحميد وحازم إمام في خط الوسط.

وأشار إلى أن فرجاني ساسي يعتبر لاعب يجمع بين مميزات تامر عبد الحميد وحازم إمام، يستطيع أن يحصل على الكرة من الخصم وبعدها يبدأ هجمة لفريقه.

وأتم تصريحاته:" فرجاني ساسي عنده الاتنين (شامبو وبلسم) ، يقدر يجيب الكورة ويقدر يبنى هجمة".