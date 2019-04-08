تحليل.. لماذا خرج الزمالك بشباك نظيفة في المغرب؟.. طريقة جوزيه وفيريرا

محمد اسماعيل - القاهرة - (تحليل) - نجح الزمالك في الخروج بشباك نظيفة أمام حسنية أغادير المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي للكونفدرالية الإفريقية.

وينتظر الزمالك موقعة صعبة الأحد القادم على ملعب السويس، في مباراة الإياب، حيث يكفيه الفوز بأي نتيجة للتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية.

وتعلم كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، من أخطائه السابقة في المباريات الخارجية، وخاصة في دور المجموعات.

استطاع الزمالك خلال مباراة أغادير، غلق المساحات من خلال اللعب بأسلوب "الزون ديفنس" أو دفاع المنطقة.

ويشبه ذلك الأسلوب طريقة لعب مانويل جوزيه مع النادي الأهلي، أو جيسوالدو فيريرا المدير الفني السابق للزمالك، حيث استطاعا قيادة الفريقين للخروج بشباك نظيفة في المباريات الخارجية.

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ربما تجد ذلك الأسلوب مملا ولكنه بكل تأكيد أسلوب إيجابي يقود فريقك للوصول للهدف، في خطوة نحو التأهل.

واستطاع لاعبو الزمالك امتصاص حماس لاعبي أغادير، وبمرور الدقائق بدأ التوتر يظهر على لاعبي الفريق المغربي، وسط تسرع لإنهاء الهجمات.

وتصادف ذلك مع تألق الحارس محمود عبدالرحيم جنش، الذي دافع عن مرماه ببراعة ليخرج بشباك نظيفة.

ولولا رعونة الثنائي يوسف أوباما، ومحمد إبراهيم، في اللقطات الأخيرة بالمباراة، لخرج الزمالك فائزا بهدف ليقضي على أحلام أغادير بنسبة كبيرة في التأهل.