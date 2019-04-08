مدحت شلبي يهاجم إدارة الأهلي ولجنة الكرة بسبب خسارة صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

هاجم الإعلامي مدحت شلبي، مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عقب خسارة فريق الكرة أمام صنداونز الجنوب أفريقي بدوري أبطال أفريقيا.

وتلقى الأهلي خسارة قاسية مساء السبت الماضي أمام صنداونز الجنوب أفريقي بنتيجة خمسة أهداف دون رد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال شلبي في مقدمة برنامجه مساء الأنوار المذاع على قناة نايل سبورت، إن إدارة الأهلي ولجنة الكرة داخل النادي، جلبت عدد من الصفقات خلال ميركاتو الشتاء الماضي ولم يتم الاستفادة منهم بشكل كبير.

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وأضاف:" لم نرى حتى الآن تأثير صفقات الأهلي الأخيرة على الفريق، بعد جلب 11 صفقة خلال شهر يناير الماضي ويوجد بعض اللاعبين منهم لا يشاركون بشكل أساسيط.

وتابع:" هذا ليس الأهلي الذي اعتدنا عليه واعتاد أن يفرح جماهيره، فالفريق الحالي كلف الإدارة الكثير من الأموال ورغم ذلك لم نشاهدهم في أرضية الملعب أمام صنداونز.

وأشار إلى أن الإدارة مطالبة برسم الابتسامة على وجوه الجماهير، التي تعيش حالة من الغضب بعد الهزيمة الثقيلة أمام صنداونز.

وأتم مدحت شلبي كلامه:" إدارة الأهلي لا بد أن تعلم ما هو المطلوب منها جيداً، فما حدث من هزيمة بهذا الشكل أمام صنداونز لا يليق باسم الأهلي وتاريخه".