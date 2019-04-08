توجيه الدعوة للخطيب وشحاته وحسام حسن لحضور قرعة كأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:
أكد مصدر باتحاد الكرة، أنه تم توجيه الدعوة لعدد من نجوم الكرة القدامي ولاعبي المنتخب المصري لحضور قرعة كأس الأمم الإفريقية.
وتقام قرعة كأس الأمم يوم الجمعة المقبل، تحت سفح الأهرامات.
وأوضح المصدر لـ"الخليج 365"، أنه تم توجيه الدعوة لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وحسن شحاته نجم الزمالك والمدير الفني للمنتخب المصري السابق، وحسام حسن المدير الفني الحالي لسموحة.
كما يحضر القرعة شوقي غريب المدير الفني الحالي للمنتخب الأوليمبي، وفاروق جعفر نجم الزمالك السابق، وأحمد حسن المشرف العام على الكرة في نادي بيراميدز وعميد لاعبي العالم السابق.
ومن المقرر أن تستضيف مصر كأس الأمم خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو القادم.
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