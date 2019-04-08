مصدر باتحاد الكرة يكشف لمصراوي مغني حفل افتتاح كأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

كشف مصدر باتحاد الكرة عن المغني الذي سيقوم بإحياء حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية على ستاد القاهرة.

وأوضح المصدر لمصراوي، أن المغني حكيم، بدأ تحضيراته لغناء أغنية يتم إعدادها حاليا من أجل حفل الافتتاح.

وتستعد مصر لاستضافة كأس الامم الإفريقية خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

ومن المقرر أن تقام قرعة البطولة يوم الجمعة المقبل، تحت سفح الأهرامات.