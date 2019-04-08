محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم أبرز الأهداف التي سجلت طوال يوم الأحد 7 أبريل 2019، بمختلف البطولات. الكونفدرالية الأفريقية أهداف النجم الساحلي والهلال الدوري الإنجليزي Advertisements أهداف مباراة إيفرتون وآرسنال الدوري الإسباني أهداف مباراة إشبيلية وبلد الوليد

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كانت هذه تفاصيل خبر أهداف الأحد.. النجم الساحلي يهزم الهلال بثلاثية.. وايفرتون يتخطى آرسنال بهدف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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