جروس: نجحنا في تحمل الضغوط أمام حسنية أغادير.. ولم نلعب بأسلوب دفاعي

محمد اسماعيل - القاهرة - قال السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق نادي الزمالك، إن فريقه نجح في التعامل مع الضغوط التي تعرض لها خلال مباراة حسنية أغادير المغربي.

ونجح الزمالك في فرض التعادل السلبي أمام بطل المغرب، ليصبح لقاء الإياب والمقرر لها الأحد المقبل بمصر حاسمة للطرفين حيث يحتاج الأبيض للفوز بأي نتيجة من أجل الصعود للدور المقبل.

وأضاف جروس في تصريحات صحفية عقب المباراة :"الزمالك لم يظهر بشكل سيء، وخوضنا المباراة بالطريقة التي تناسب المنافس خاصة أنه مميز على ملعبه".

وتابع المدير الفني للزمالك :"تنتظرنا مباراة قوية في لقاء الإياب، هدفنا تحقيق الفوز من أجل الصعود للدور التالي".

وأكمل :"لم نخض مباراة الذهاب بخطة دفاعية بحتة كما يرى البعض، لكنا لعبنا مباراة في أجواء جيدة وأمام جمهور كبير للمرة الأولى منذ مشاركتنا في البطولة خلال النسخة الحالية".

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وتحدث جروس عن لاعبه محمود عبد العزيز، قائلاً :"زيزو قدّم مباراة جيدة في وسط الملعب بجوار طارق حامد، وستشهد مباراة الإياب عودة لاعبين غابوا عن مواجهة الذهاب".

وشارك "زيزو" بدلاً من التونسي فرجاني ساسي والذي غاب عن لقاء الذهاب بسبب عقوبة تراكم البطاقات الصفراء.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب شهدت غياب ساسي والمغربي حميد أحداد بسبب الإيقاف، بينما لم يتواجد محمود عبد المنعم "كهربا" بسبب الإصابة.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مجددًا أمام حسنية أغادير، يوم الأحد المقبل ضمن إياب ربع نهائي مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.