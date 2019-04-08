محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد عبد الرحمن الحوصلي، حارس مرمى فريق حسنية أغادير المغربي، أن الزمالك خصم قوي ومحترم، لافتا أن نتيجة التعادل تعتبر إيجابية والتعويض سيكون في العودة.
وحافظ نادي الزمالك على نظافة شباكه خلال المباراة التي جمعته مع حسنية أغادير مساء اليوم الأحد، وانتهت بالتعادل السلبي، في إطار مباريات الذهاب من دور الثمانية لكأس الكونفدرالية.
وأضاف الحوصلي في تصريحات تلفزيونية لقناة بي ان سبورتس، أن فريقه وصل كثيرا لمرمى الزمالك وأهدر العديد من الفرص والتي كانت كفيلة بتغيير النتيجة لصالحهم.
وتابع:" الزمالك يعتبر هرم رابع من أهرامات الكرة الأفريقية، وما حدث خلال مواجهة الذهاب نتيجة إيجابية ويمكننا التعويض في العودة".
وأوضح، أن الغيابات التي يعاني منها فريق حسنية أغادير أثرت بالتأكيد على اللعب، لكن جميع اللاعبين الذين خاضوا لقاء الذهاب وصلوا لمرمى الذهاب في العديد من المرات لكن التوفيق لم يكن حليفهم.
وتقام مباراة الإياب بين الزمالك وحسنية أغادير، مساء الأحد المقبل بملعب الجيش بالسويس، ويكفي الفريق الأبيض الفوز بأي نتيجة للتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية.
كانت هذه تفاصيل خبر حارس مرمى حسنية أغادير معلقا على التعادل أمام الزمالك: هناك شوط أخر للتعويض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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