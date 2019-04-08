فيديو.. نجم باريس سان جيرمان يهدر أسهل فرصة في تاريخ كرة القدم

أهدر تشوبو موتينغ لاعب باريس سان جيرمان فرصة سهلة للغاية حيث فشل في هز شباك ستراسبورغ مساء اليوم الأحد في الدوري الفرنسي رغم أن المرمى كان خالي من حارسه تماما. اللاعب الشاب تسبب في غضب ودهشة رفيقه كيليان مبابي بسبب الفرصة السهلة المهدرة. إليكم الفيديو:

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