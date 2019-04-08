بالفيديو.. الزمالك يخطف تعادلا ثمينا من حسنية أغادير في المغرب

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعادلا ثمينا من مضيفه حسنية أغادير المغربي بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أدرار، في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت المباراة خطورة كبيرة من جانب الفريق المغربي إلا أن محمود عبدالرحيم جنش، حارس الزمالك، تعامل بشكل جيد مع الهجمات الخطيرة ونجح في الحفاظ على شباكه نظيفه.

على الجانب الأخر، لم يشكل الزمالك أية هجمات خطيرة على مرمى الفريق المغربي نظرا لتكدس اللاعبين في المناطق الدفاعية منذ بداية المباراة والاعتماد على الهجمات المرتدة.

وينتظر الفريقان لقاء العودة الأسبوع المقبل في القاهرة من أجل صعود أحدهما إلى نصف النهائي، ويحتاج الزمالك للفوز بأي نتيجة من أجل الصعود.