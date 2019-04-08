الأهلي يتلقى صدمة قوية بشأن مدافعه قبل لقاء الإياب أمام صن داونز

أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن سعد سمير، مدافع الفريق، تعرض لجزع في الرباط الداخلي للركبة خلال إصابته بلقاء الفريق أمام صن داونز الجنوب إفريقي بالأمس. وخسر الأهلي من صن داونز بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لوكاس موريبي في بريتوريا في إطار منافسات الذهاب بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. وكان سعد سمير قد خرج في الدقائق الأولى من بداية المباراة بعد إصابته ودفع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق بزميله ياسر إبراهيم على حسابه. وتابع الطبيب أن سعد سمير يغيب لمدة لن تقل عن أسبوعين ما يعني تأكد غيابه عن لقاء صن داونز المقبل المقرر له يوم السبت المقبل لخوض مباراة إياب دور الـ8 على ملعب برج العرب.

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