نيمار يحتفل مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني

وجه البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي رسالة لزملائه السابقين في برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز بعد فوز البلوغرانا أمس على أتلتيكو مدريد.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن سواريز نشر بعد نهاية مباراة الأمس صورة على حسابه الرسمي في إنستغرام رفقة ميسي، وهما يحتفلان بالفوز على أتلتيكو من داخل غرف تبديل ملابس برشلونة.

وأضافت الصحيفة، أن نيمار قام بإبداء إعجابه بصورة ميسي وسواريز وعلق بكلمة “العظماء” مع وضع قلوب وتصفيق.

وكان نيمار قد صرح مؤخرا أنه يشتاق لبرشلونة ويفتقد الثنائي ميسي وسواريز.

فهل تكون إشارات نيمار لبرشلونة بوابة عودته إلى النادي؟