محمد فضل: جهات سيادية تتولى مسألة بيع تذاكر أمم أفريقيا

كشف محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية، أن الجهات السيادية، ستتولى مسألة بيع تذاكر المسابقة، لتجنب انتشار فكرة "السوق السوداء".
ونفى في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، ما تردد عن انتقاده
وتابع أنه هو واللجنة المنظمة يبذلان الكثير من الجهد وهناك تركيز على أدق التفاصيل لخروج حفل القرعة بالشكل اللائق والمرضي للجماهير.
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