هيثم فاروق : فرجاني ساسي زي الشامبو والبلسم

|قال هيثم فاروق نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن فريق الزمالك أفتقد لخدمات فرجاني ساسي لاعب منتصف ملعب الفريق أمام مضيفه حسنية أغادير ، حيثيمكنه أن يقوم بأكثر من دور في الملعب من خلال قطع الكرة والحفاظ عليها ، قائلاً فرجاني ساسي 2X1
وكان الزمالك قد تعادل خارج ملعبه مع حسنية أغادير بدون أهداف في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية ، وأفتقد الزمالك لخدمات ساسي الذي غاب لحصوله علي ثلاث إنذارات من قبل
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