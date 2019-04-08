هيثم فاروق : فرجاني ساسي زي الشامبو والبلسم

|قال هيثم فاروق نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن فريق الزمالك أفتقد لخدمات فرجاني ساسي لاعب منتصف ملعب الفريق أمام مضيفه حسنية أغادير ، حيث

يمكنه أن يقوم بأكثر من دور في الملعب من خلال قطع الكرة والحفاظ عليها ، قائلاً فرجاني ساسي 2X1زي الشامبو والبلسم.

وكان الزمالك قد تعادل خارج ملعبه مع حسنية أغادير بدون أهداف في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية ، وأفتقد الزمالك لخدمات ساسي الذي غاب لحصوله علي ثلاث إنذارات من قبل