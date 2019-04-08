فاروق جعفر عن لقاء الأهلي وصن داونز: لا وجود للمستحيل في كرة القدم

يرى فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، أن الأهلي لديه فرصة لعمل "ريمونتادا" أمام صن داونز خلال مباراة الفريقين يوم السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. وقال جعفر في تصريحات على قناة صدى البلد: "لا يوجد مستحيل في كرة القدم، وإذا تمكن الاهلي من تسجيل هدف مبكر، فإن سير المباراة سيتغير بشكل كبير". البلد: "لا يوجد مستحيل في كرة القدم، وإذا تمكن الاهلي من تسجيل هدف مبكر، فإن سير المباراة سيتغير بشكل كبير". وتابع " دفاع الأهلي ظهر بشكل سئ في لقاء الذهاب بجنوب إفريقيا، والفريق الأحمر تأثر بالظروف المحيطة به". وواصل أن الأهلي عليه تأمين دفاعه في العودة أمام صن داونز الذي يملك لاعبين أصحاب إمكانيات عالية، متوقعًا أن يعتمد بطل جنوب إفريقيا، على قتل إيقاع المباراة للخروج بأقل الخسائر التي تمكنه من عبور اللقاء.

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