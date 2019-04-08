أحمد سيد زيزو: تفاجئنا بأداء لاعبي حسنية أغادير

أكد أحمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك أن فريقه قدم أداءًا مميزًا أمام حسنية أغادير في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية. وقال زيزو خلال مقابلة مع قناة "بي أن سبورت"، "قدمنا أداءًا مميزًا أمام حسنية أغادير، لكننا تفاجئنا بأداء الفريق المغربي". أداءًا مميزًا أمام حسنية أغادير، لكننا تفاجئنا بأداء الفريق المغربي". وتابع " نأمل في حسم التأهل لنصف نهائي البطولة خلال مباراة العودة بعد التعادل السلبي Advertisements اليوم". وأردف "لدينا مباراة هامة يوم الخميس المقبل أمام المصري في الدوري الممتاز قبل لقاء الإياب أمام حسنية أغادير". جديرًا بالذكر أن الزمالك تعادل سلبيًا أمام حسنية أغادير في ذهاب ربع نهائي الكونفيدرالية، ليؤجل الحسم في مباراة الإياب بين الفريقين يوم الأحد المقبل.

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