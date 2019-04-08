شاهد.. إبراهيم سعيد يطالب بضم عبد الله جمعة لمنتخب مصر

أكد إبراهيم سعيد نجم الزمالك والاهلي الاسبق، أن عبد الله جمعة لاعب الفريق الابيض، يستحق الانضمام إلى منتخب مصر. وقال سعيد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " عبد الله جمعه يستحق الانضمام للمنتخب". واردف " روح عاليه جدا Advertisements ومستواه بيزداد عن كل مباراه". يذكر ان الزمالك تعادل مع حسنية أغادير سلبياً، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاحد، في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

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