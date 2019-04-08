فاروق جعفر: الزمالك استفاد من ما حدث مع الاهلي

أكد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض استفاد من درس خسارة الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، خلال مباراته أمام حسنية أغادير اليوم الأحد بربع نهائي الكونفيدرالية.
وقال جعفر في تصريحات على قناة صدى البلد،إن الزمالك نجح في تحقيق نتيجة إيجابية وعليه الفوز في القاهرة بهدف واحد على الأقل لضمان الصعود، مشيرًا إلى أن الزمالك استفاد من درس خسارة الأهلي أمام صن داونز خاصة في إغلاق
وتابع أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، أصبح يغير من فكره ويعتمد على تأمين دفاعه في بعض الأوقات، مُكملًا: "مش عيب إنك تدافع".
وواصل "الزمالك عليه عدم تعجل الفوز في العودة، وتأمين دفاعه حتى الدقيقة 60 أو 65، وبعد ذلك مع الدفعة المعنوية والشحن الجماهيري سيصبح الفريق قادر على التسجيل".
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