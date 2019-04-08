أحداث مؤسفة في لقاء دكرنس وبيلا بعد الهدف الثالث

شهدت مباراة كرة القدم بين فريقي دكرنس وبيلا ،والتي أقيمت بينهما مساء يوم الأحد،بملعب دكرنس ،في إطار منافسات الجولة الخامسة من دورة الترقي المؤهلة إلى دوري القسم الثاني،أحداث مؤسفة، رغم ندية اللقاء،وغزارة التهديف .

لينتهي اللقاء بفوز دكرنس صاحب الأرض 3/2 وبهدف طارق سعد لاعب فريق دكرنس القاتل في الدقيقة 40 من نهاية المباراة،ليفض الاشتباك ويحسم نتيجة المباراة والثلاث نقاط، لصلح فريقه مجددا الأمل نحو هدف الصعود،ليرفع رصيد دكرنس إلي 6 نقاط ،وتوقف بيلا عند 8 نقاط متساويا مع فريق الحرية المطروحى،والذي توقف رصيده عند 8 نقاط هو الآخر بعد هزيمته أمام شباب بدواى وبنفس النقاط،ورغم هزيمة الفريقان ألا أنهم تصدروا جدول.

وقد شهدت المباراة حماس زائد من جماهير بيلا والتي صاحبت فريقها بأعداد كبيرة وصلت إلي أكثر من 200 مشجع، ومناوشات في المدرجات بين الجماهير لم ترتقي

لحد التلفظ بالألفاظ،وتحريض للاعبين بهتافات معادية ألا أن طاقم التحكيم

بقيادة الحكم الدولي إبراهيم نور الدين،ومعاونيه أيمن العقاد،وأسامة السيد ، نجحوا في الوصول بالمباراة إلي بر الآمان ، ومعاونة الأمن الذي نجح في السيطرة علي حماس الجماهير،والتي اكتفت برمي زجاجات المياه .

وبدأت الأحداث بمناوشات بين اللاعبين عقب إحراز هدف دكرنس الثالث في شباك بيلا،بعدما تدخل لاعب بيلا مع صامويل أوسو لاعب دكرنس تدخلا عنيفا،وتوقفت المباراة لما يقرب من 3 دقائق، ونجح الحكم إبراهيم نور الدين في أعادة الأمور إلى نصابها وانطلقت المباراة من جديد.

ومع صافرة النهاية عادت الاشتباكات بين اللاعبين، وتدخلت مقاعد بدلاء كل فريق في محاولة لتهدئة الأوضاع ، ولكن دون جدوى ليتدخل الأمن ليمنع تدخل

الجماهير من الجانبين والتي قامت برمي زجاجات المياه علي لاعبي الفريقان ،ومحاول البعض منهم النزول لأرض الملعب،ليتم إلقاء القبض علي أثنين من الجماهير، قبل اشتراكهما في المشاجرة .

فيما نجح رجال الأمن في السيطرة علي الموقف ،وإنهاء الأزمة بالتفريق بين لاعبي الفريقان،وإخلاء المدرجات، ليدخل الفريقان لغرفة خلع الملابس الخاصة بكل منهم،ولم يسمح بخروج لاعبو دكرنس حتى غادر فريق بيلا الملعب تماما.

علي جانب آخر حقق شبان بدواى فوزا غاليا ومستحقا علي الحرية المطروحى بهدفين مقابل لاشئ أحرزهم عبد الحميد عمار في الدقيقة 40 ومحمد الأمير في الدقيقة 49، ليرفع شبان بداوي رصيده للنقطة 7ويتوقف رصيد الحرية المطروحى عند النقطة 8 لتشتعل المنافسة في المجموعة بعد فوز دكرنس علي بيلا في نفس الحالة 3/2 .

وجاءت مفاجأة الجولة الخامسة لتكشف انه علي الرغم من خسارة فريقي بيلا والحرية مطروح ،إلا إنهما لازال في الصدارة برصيد 8 نقاط لكل منهما حيث يتصدر بيلا بفارق الأهداف،فيما يطاردهم شباب بدواى برصيد 7 نقاط ، ودكرنس برصيد 6 نقاط،ويظل مياه البحيرة متزيلا دورة الترقي برصيد نقطتين فقط .

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