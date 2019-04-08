حسن المستكاوي: نتيجة الزمالك تمنحه فرصة للتأهل لنصف النهائي

ابدى حسن المستكاوي الناقد الرياضي، رضاه عن أداء فريق الزمالك خلال مواجهة حسنية اغادير، والتي جمعت الفريقين اليوم في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية. وقل المستكاوي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "جنش تألق والزمالك دافع كل المباراة، أوباما كان لازم يسجل أخر دقيقة". وواصل " والنتيجة جيدة وتمنح الفريق فرصة أفضل لقبل النهائي لكن الدفاع الكامل كده مش جيد ..وستبقي القضية الجدلية المغلوطة : نتيجة ولا أداء .. والصواب أن الاداء الجيد ينتهي غالبا بالنتيجة الجيدة".

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