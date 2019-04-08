جروس: الزمالك لم يلجأ للدفاع امام حسنية اغادير

أكد السويسرى كريستيان جروس ، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مواجهة حسنية أغادير كانت قوية على مدار الشوطين.
وكان الزمالك تعادل سلبياً مع حسنية أغادير في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الاحد، في ذهاب دور الثمانية للكونفدرالية الافريقية .
وقال جروس خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة "أن فريقه خاض المباراةبشكل جيد طوال الـ 90 دقيقة ، وطريقة اللعب كانت تتناسب مع طبيعة اللقاء".
وأضاف المدير الفنى، بان الفريق لم يظهر بشكل سيئ ، ونجح في التعامل مع المنافس وجماهيره والضغوط خلال اللقاء ، وخاض المواجهة بالطريقة التى تناسب فريق جيد على
وأشار جروس "لدينا مباراة قوية في القاهرة ، وهدفنا تحقيق الفوز من أجل الصعود للدور قبل النهائى لبطولة الكونفدرالية".
وأضاف "محمود عبد العزيز، قدم مباراة جيدة فى وسط الملعب بجوار طارق حامد، والمباراة المقبلة فى القاهرة سوف تشهد عودة اللاعبين الذين غابوا عن مواجهة المغرب".
واختتم "لم نخوض المباراة بخطة دفاعية بحته كما يحاول البعض تصوير ذلك، لكننا لعبنا فى أجواء جيدة وأمام جمهور كبير لاول مرة".
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