النجم الساحلي والزمالك الأقرب للتأهل..ونهضة بركان يضع قدمًا بالمربع

اختتمت منافسات ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية مساء اليوم الأحد، والتي شهدت تفوق الفرق العربية التي حققت نتائج إيجابية، ومنها من اقترب من حسم تأهله إلى نصف نهائي البطولة.

واستطاع نهضة البركان المغربي التغلب على جورماهيا الكيني بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على ملعب الأخير، ليسهل بذلك مباراة الإياب ويضع بذلك الفريق المغربي قدمًا في نصف نهائي البطولة.

وسجل هدفي نهضة البركان كل من نيامبورا وبكري الهلالي في الدقيقتين 24، 59.

بينما أخفق الصفاقسي التونسي وتعرض للهزيمة أمام نكانا الزامبي بهدفين مقابل هدف في

المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير، الأمر الذي يجعل الفريق التونسي مطالبًا بالفوز في مباراة الإياب بين الفريقين بهدف دون رد أو بفارق هدفين.

سجل حبيب الوسلاتي هدف الصفاقسي التونسي في الدقيقة 84 قبل نهاية المباراة ليقلص هزيمة فريقه أمام نكانا الذي استطاع أن يسجل هدفين في الدقيقتين 36، 68.

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وفي طريق الزمالك، تغلب النجم الساحلي التونسي على ضيفه الهلال السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت في الملعب الأوليمبي بمدينة

سوسة بتونس، ليصعب "ليتوال" بذلك مباراة الإياب على الهلال السوداني.

وسجل أهداف النجم الساحلي التونسي كل من زياد بو غطاس في الدقيقة 30 ، ثم أضاف ياسين الشيخاوي هدفين في الدقيقتين 34، 81، بينما سجل طاهر الطاهر هدف الهلال الوحيد في الدقيقة 59.

وشهدت المباراة إصابة مروعة لعمر بهاء الدين لاعب الهلال السوداني بعدما ابتلع لسانه إثر اصطدامه بأحد لاعبي النجم الساحلي التونسي، ليتدخل الجهاز الطبي للفريق مسرعًا لإنقاذ اللاعب، قبل أن تقله سيارة إسعاف إلى إحدى المستشفيات.

وخطف الزمالك تعادلًا سلبيًا أمام مستضيفه حسنية أغادير المغربي، ليؤجل الحسم لمباراة الإياب التي تقام على ملعب الجيش بمدينة السويس.

جديرًا بالذكر أن مباريات الإياب لربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية ستقام يوم الأحد المقبل.