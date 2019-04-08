بعد طرد مورينيو، تضحيات مانشستر يونايتد تتعاظم لإبقاء بوجبا

دخل مانشستر يونايتد في حرب حقيقية مع ريال مدريد لمنع بطل كأس العالم 2018 “بول بوجبا” من مغادرة ملعب أولد ترافورد في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، في استمرار مثير لتضحيات مانشستر يونايتد لإبقاء اللاعب المشاكس لأطول فترة ممكنة.

صحيفة ماركا المدريدية وصفت الصفقة في تقريرها الصادر أمس السبت بـ “العملية بوجبا”، مشيرة إلى أن إدارة النادي الملكي ستتفرغ لجلب اللاعب على مدار الميركاتو الصيفي بعدما ضمنت التعاقد مع البلجيكي “إدين هازارد” بنسبة كبيرة.

وأبدى المدير الفني لريال مدريد “زين الدين زيدان” حاجته لضخ دماء جديدة في خط الوسط الذي أصابه العجز والبطء الشديد في ظل تقدم الثنائي توني كروس ولوكا مودريتش في العمر.

لكن إدارة مانشستر يونايتد لن تسمح بتنفيذ ريال مدريد لـ “العملية بوجبا” بهذه السهولة، وستعرض راتبًا أسبوعيًا يصل إلى نصف مليون جنيه إسترليني، حسب ما أكدته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وبدأ مانشستر يونايتد محادثات جادة مع بول بوجبا حول تجديد عقده لمنعه من التفكير في عرض ريال مدريد، وأعرب النادي عن استعداده التام لجعل بوجبا اللاعب الأعلى أجرًا في البريميرليج والعالم، براتب أسبوعي 500 ألف جنيهًا إسترلينيًا.

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وأعادت صحيفة ذا صن، الأكثر تخصصية في أخبار سوق الانتقالات بإنجلترا، نشر نفس المعلومة في تقرير صدر بعد ساعات من تقرير ديلي ميل.

وكان بوجبا انضم لمانشستر يونايتد في صيف 2016 من يوفنتوس، نظير 95 مليون جنيه إسترليني، كأغلى صفقة في تاريخ النادي.

واستطاع في أول مواسمه مع الفريق، التتويج بلقبي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة وكأس الدوري الأوروبي عام 2017.

لكن مسيرة اللاعب تدهورت في موسم 2018/2017 لعدم إلتزامه بتعليمات جوزيه مورينيو في معظم المباريات التي لعبها.

وتَمرد بوجبا على مورينيو خلال موسم 2019/2018 بسبب كثرة جلوسه على دكة البدلاء، ووصلت العلاقة بينه وبين المدرب البرتغالي المثير للجدل إلى طريق مسدود دفعته نحو بدء مناقشة مستقبله في شهر نوفمبر 2018 مع وكيل أعماله “مينو رايولا” للانتقال إما إلى يوفنتوس أو برشلونة أو باريس سان جيرمان في يناير 2019.

ولم تجد إدارة مانشستر يونايتد مفرًا من التضحية بجوزيه مورينيو في منتصف ديسمبر 2018 وتعيين أولي جونار سولشاير للحفاظ على بول بوجبا بل وعدد من النجوم الآخرين الذين هددوا بمغادرة أولد ترافورد اعتراضًا على خطط الرجل الخاص.