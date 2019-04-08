صور | على خطى آرسنال، توتنهام سيبيع نجومه بسبب الملعب الجديد

تُخطط إدارة نادي توتنهام هوتسبير لتنفيذ عملية إخلاء غير عادية عند فتح سوق الانتقالات الصيفية القادمة قد تعصف بمستقبل الفريق وتؤثر على مكانته وسط كبار البريميرليج الذين يلقبهم الإعلام بـ “البيج فور”، في تكرار لسيناريو آرسنال الذي عانى الأمرين عقب غلق هايبوري وبناء ملعب جديد أطلق عليه اسم “الإمارات” نسبة للشركة الراعية.

عملية الإخلاء تتضمن بيع توتنهام لـ 12 لاعبًا دفعة واحدة، بهدف النزول بقيمة فاتورة الرواتب السنوية للاعبين، وتعويض المبالغ الطائلة التي أنفقت على تشييد ملعب “وايت هارت لين الجديد”، وهو نفس ما فعله آرسنال أعوام 2005 و2006 و2007، عندما باع جميع لاعبيه الكبار أمثال آشلي كول وباتريك فييرا وويلتورد وإيدو وتييري هنري وليونبيرج وروبير بيريز.

ملعب توتنهام الجديد الذي يتسع لـ 62 ألف مُتفرج بُنيَ في نفس موقع الملعب القديم للنادي، ووصلت تكلفته إلى نحو أكثر من مليار جنيهًا إسترلينيًا، بالتحديد 1.31 مليار، الأمر الذي أجهد خزينة النادي كثيرًا، ودفع الرئيس دانييل ليفي نحو التفكير في بيع كل هذا الكم من اللاعبين.

وقالت صحيفة إيفينينج ستاندرد اللندنية إن نية توتنهام تتجه نحو “بيع عدد 12 لاعبًا، وعلى رأسهم الظهير الأيمن الدولي الإنجليزي كيران تريبير والمدافع البلجيكي توبي آلديرفيرلد”.

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وكان صانع الألعاب الدولي الدنماركي “كريستيان إريكسن” مفاجأة القائمة المعلنة من قبل الصحيفة ذاتها، حيث يمثل نقطة قوة الفريق مع الهداف الإنجليزي البارع “هاري كين” في صناعة وتسجيل الأهداف بشتى الطرق بما في ذلك الركلات الثابتة.

وتزامن مناقشة إدارة توتنهام مستقبل إريكسن مع الفريق، تلقيهم لعرض ضخم من ريال مدريد لتركه في الميركاتو الصيفي المقبل كي يحل محل الكرواتي لوكا مودريتش، المطلوب بقوة في الإنتر منذ الميركاتو الشتوي الماضي.

إلى ذلك، أُفتتح ملعب وايت هارت لين الجديد، قبل حوالي 8 أشهر من الموعد المتفق عليه مع الطاقم الفني والهندسي، ليترك توتنهام ملعب ويمبلي الذي خاض عليه مبارياته في المسابقات المحلية والقارية منذ غلق وايت هارت لين قبل ثلاثة أعوام.

وخاض الفريق الأبيض الملقب بـ “دجاج لندن” مباراته الأولى على وايت هارت لين الجديد أمام كريستال بالاس في الجولة الـ 31 من البريميرليج، يوم 3 أبريل 2019، وشهدت تلك المباراة تسجيل الكوري الجنوبي “سون هيونج مين” لأول هدف في تاريخ الملعب، وانتهى اللقاء بفوز توتنهام 0/2.

شاهد بعض صور ملعب توتنهام الجديد