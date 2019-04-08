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لوكاكو يريد تقليد رونالدو وإبراهيموفيتش

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محمود ماهر 0 تبليغ

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ألمح وكيل أعمال المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إمكانية رحيل اللاعب عن مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي المقبل أو في صيف 2020، لرغبته في إعادة استنساخ نماذج فازت بالألقاب في بلدان مختلفة مثل الثنائي الشهير رونالدو وإبراهيموفيتش.

واستعاد روميلو لوكاكو مستواه المعهود خلال النصف الثاني من الموسم الجاري، بعد بداية ضعيفة للغاية تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، مثله مثل عدد كبير من لاعبي الفريق وفي مقدمتهم بول بوجبا وفريد وآندير هيريرا ولوك شو.

ويود وكيل أعمال لوكاكو استغلال الانتفاضة الفنية لموكله لتسويقه لبعض الأندية الكبرى في إسبانيا وإيطاليا، خاصةً وأنه قاد مانشستر يونايتد للتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا حين سجل ثنائية أمام باريس سان جيرمان.

وقال وكيل لوكاكو (فيديريكو باستوريلو) في حديثه لوسائل الإعلام الإنجليزية روميلو يصب كامل تركيزه على إنهاء الموسم بشكل جيد، وقيادة مانشستر يونايتد لاحتلال مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، الصراع على المركزين الثالث والرابع على أشده بين أربعة أندية، لذا لننتظر ونرى ما الذي سيحدث بنهاية الموسم”.

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كريستيانو رونالدو يصافح روميلو لوكاكو قبل مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2018 (صور: Getty)
يصافح روميلو لوكاكو قبل مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد في 2018 (صور: Getty)

وأضاف سيُكمل موسمه الثاني مع مانشستر يونايتد، وبعدها ستتبقى ثلاثة أعوام في عقده، إنه يرى إمكانية اللعب في بلدان مختلفة، ويتطلع للتتويح ببعض الألقاب وإثبات نفسه، كي يقول لأطفاله في يوم ما: لقد فزت هناك وفزت هناك وفزت هناك، لقد كنت لاعبًا جيدًا في كل المسابقات الكبرى”.

واستطاع أسطورة البرتغال والهدف التاريخي لريال مدريد كريستيانو رونالدو التتويج بلقب الدوري في ثلاث دول مختلفة إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا بعد تنقله بين مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس منذ رحيله عن فريق طفولته سبورتينج لشبونة عام 2003، ويبدو أن لوكاكو بعد حديث موكله فيديريكو باستوريلو، يطمح لتقليد رونالدو أو السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي تُوج بعدة ألقاب في إيطاليا مع يوفنتوس والإنتر وميلان بالإضافة للقب الدوري مع ، ولقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية وكأس الدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد.

وعن الوجهة المحتملة قال فيديريكو باستوريلو لوكاكو يحب إيطاليا، عندما كان طفلاً صغيرًا تابع الكثير من المباريات بالدوري الإيطالي، لكن هناك اتفاق عام اليوم على أن البريميرليج هو مسابقة الدوري الأفضل، وحلم أي لاعب”.

واستدرك فيديريكو باستوريلو، قائلاً لكن اللعب لأندية مثل ريال مدريد وبرشلونة أمر يجذب أي لاعب بطل، لذلك لوكاكو يرى أن الدوري الإسباني ضمن خياراته في يوم من الأيام، وبالتأكيد الدوري الألماني فهي بطولة جيدة جدًا”.

ورفض الوكيل الخوض في المزيد من التفاصيل حول مستقبل لوكاكو في نهاية حديثه، حين قال: “سنرى ما الذي سيحدث في المستقبل القريب، ولكن في الوقت الراهن، لن نناقش أي شيء يخص مستقبل لوكاكو مع مانشستر يونايتد، لأننا في لحظة هامة وفارقة من الموسم”.

نجوم كأس العالم 2018 دييجو كوشتا كريستيانو رونالدو هاري كين روميلو لوكاكو وشيريشيف (صور: Getty)
نجوم كأس العالم 2018 دييجو كوشتا كريستيانو رونالدو هاري كين روميلو لوكاكو وشيريشيف (صور: Getty)

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