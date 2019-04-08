رياضة | مواعيد مباريات اليوم الإثنين 8-4-2019 والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين 8-4-2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الإثنين والموافق 8/4/2019 عدداً من المباريات القوية حيث تبدأ منافسات الأسبوع الثالث من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وفيما يلي نرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" أهم مواعيد اليوم الإثنين والقنوات الناقلة لها:

- دوري أبطال آسيا

* الدحيل × العين: اليوم في تمام الساعة 5:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 1 HD

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* الوصل × ذوب آهن: اليوم في تمام الساعة 5:40 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 2 HD

* استقلال طهران × الهلال: اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 5 HD

* النصر × الزوراء: اليوم في تمام الساعة 7:15 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 3 HD

- الدوري الإنجليزي

* تشيلسي × وست هام: اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بتعليق جواد بده