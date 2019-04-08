رياضة | الزمالك يطمئن على جنش بعد إصابته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يطمئن على جنش بعد إصابته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اطمئن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك على محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق بعد اصابته في مباراة حسنية أغادير مساء اليوم السبت في ذهاب الدور ربع النهائي للكونفدرالية الافريقية.

وجاءت إصابة جنش بكدمة بسيطة في القدم بعدما أكمل اللقاء وهو مصابا لكنها لن تعيقه عن المشاركة في مباراة المصري البورسعيدي يوم الخميس القادم ببطولة الدوري.

وكان الزمالك قد تعادل سلبيا مع حسنية أغادير في ذهاب الدور ربع النهائي ضمن منافسات الكونفدرالية الافريقية.