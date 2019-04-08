رياضة | زيدان يرفض التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يرفض التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح اللاعب الألماني جوليان دراكسلر لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قريبا من الخروج عن صفوف الفريق، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ورفض زيدان مدرب ريال مدريد التعاقد مع دراكسلر في الصيف القادم، ولكنه يريد ضم زميله في الفريق كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، من أجل تدعيم خط الهجوم في الريال.

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ويضع زيدان ثنائي البريميرليج ايدين هازارد لاعب تشيلسي، وبول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد في أولويات تعاقداته لتدعيم خط الوسط في الفريق للموسم القادم.

ويعد الألماني دراكسلر صفقة متاحة لجميع الأندية الأوروبية في الميركاتو الصيفي مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.