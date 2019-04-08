رياضة | أول تعليق من جروس بعد التعادل مع أغادير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من جروس بعد التعادل مع أغادير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد السويسرى كريستيان جروس ، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، في المؤتمر الصحفي ، عقب نهاية مباراة حسنية أكادير بالتعادل السلبي ، في ذهاب دور ال 8 للكونفدرالية الافريقية . بأن المباراة كانت قوية على مدار شوطى اللقاء ,

وأشار جروس ، بأن فريقه خاض اللقاء بشكل جيد طوال الـ 90 دقيقة ، وطريقة اللعب كانت تتناسب مع طبيعة اللقاء .

Advertisements

وأضاف المدير الفنى ، بان الفريق لم يظهر بشكل سيئ ، ونجحنا في التعامل مع المنافس وجماهيره والضغوط خلال اللقاء ، وخضنا المواجهة بالطريقة التى تناسب مواجهة فريق جيد على ملعبه .

وأشار جروس ، لدينا مباراة قوية في القاهرة ، وهدفنا تحقيق الفوز من أجل الصعود للدور قبل النهائى لبطولة الكونفدرالية.

وأضاف جروس ، ان محمود عبد العزيز ، قدم مباراة جيدة فى وسط الملعب بجوار طارق حامد ، مشيرا بان المباراة المقبلة فى القاهرة سوف تشهد عودة اللاعبين الذين غابوا عن مواجهة المغرب ، وأضاف المدير الفنى ، باننا لم نخوض المباراة بخطة دفاعية بحته كما يحاول البعض تصوير ذلك ، لكننا لعبنا فى أجواء جيدة وأمام جمهور كبير لاول مرة