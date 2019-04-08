رياضة | مانشستر يونايتد يقترب من زميل رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يقترب من زميل رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار الصحفي الإنجليزي الشهير إيان ماكجاري، إلى أن نادي مانشستر يونايتد يقترب من ضم النجم الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس الإيطالي في الميركاتو الصيفي.

وأكد إيان ماكجاري على أن الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا الذي يبلغ من العمر 25 عامًا قد أبدى رغبته الأولى هي الانتقال إلى نادي ريال مدريد إلا أن مانشستر يونايتد هو الأقرب لضم اللاعب.

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وقال إيان، في تصريحاته لصحيفة "الإكسبريس": "أعتقد أن مانشستر يونايتد هو النادي الأكثر جدية في التعاقد مع باولو ديبالا، وأرى أنه قادر على إحداث ثورة داخل الفريق".

وتابع حديثه: "تعتبر رغبة ديبالا الأولى هي الذهاب إلى ريال مدريد، ولكن من غير المتوقع أن يحدث ذلك بالنظر إلى المركز الذي يبحث عنه النادي".

وأكمل: "وإذا حدث وتعاقد معه مانشستر يونايتد ستكون صفقة قوية خاصة وأنه لن يحصل على أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع وهو راتب قليل مقارنة بالرواتب الأخرى في الدوري الإنجليزي".