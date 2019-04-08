رياضة | مؤشر جديد يقرب إيركسن من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤشر جديد يقرب إيركسن من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت شبكة The Evening Standard البريطانية الصادرة صباح اليوم الأحد أن الدولي الدنماركي كريستيان إيركسن لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي توتنهام الإنجليزي إقترب من الإنضمام إلى العملاق الإسباني فريق نادي ريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ويعتبر إيريكسن واحد من أفضل اللاعبين الموجودين في العالم حالياً ويعتبر من ضمن الأهداف التي طلب زين الدين زيدان المدير الفني للملكي من الإدارة الحصول على خدماته من أجل تعزيز صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة ويمكنه الرحيل عن السبيريز في حالة تم دفع مبلغ 150 مليون يورو.

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وترى إدارة الريال أن المبلغ المطلوب باهظ للحصول على خدمات إيريكسن الذي ينتهي عقده في العام 2020 ويملك الملكي فرصة كبيرة من أجل الحصول على خدمات اللاعب في ظل عدم وجود تواصل بين إدارة توتنهام ووكلاء أعمال النجم الدنماركي.

وأنهت الشبكة تقريرها أن مفاوضات التجديد بين إدارة توتنهام وممثلي إيركسن توقفت تماماً ويراقب الريال المفاوضات عن كثب من أجل التعرف على تطورات مستقبل اللاعب خاصةً أن إدارة ناديه الإنجليزي ستضطر إلى بيعه بسعر مناسباً بدلاً من تركه يرحل بصورة مجانية.