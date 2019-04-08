رياضة | برشلونة يتلقى أخبار سارة قبل مواجهة فالنسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يتلقى أخبار سارة قبل مواجهة فالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي برشلونة الإسباني أخبار سارة، قبل مواجهة نظيره فالنسيا، ضمن منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا.

وخضع لاعب وسط فالنسيا، جيوفري كوندوجبيا، اليوم الأحد، لتدخل جراحي نتيجة وجود ورم دموي عضلي كبير في فخذه الأيسر، بسبب كدمة شديدة.

وبحسب ما أعلنه لما أعلنه الخفافيش، فقد أصيب كوندوجيبا بهذه الكدمة خلال مباراة الفريق أمام رايو فايكانو، يوم السبت الماضي، وبرغم هذه الإصابة، فإن كوندوجبيا خاض المباراة التي خسرها فالنسيا بهدفين نظيفين.

ومن الجدير بالذكر أنه فالنسيا لم يحدد بعد الفترة التي سيغيب فيها اللاعب عن الملاعب أو الوقت اللازم لتعافيه، ولكنه يقترب من المشاركة امام البارسا.