رياضة | تعرف على المباريات المتبقية لأندية القاع بالدوري المصري وفرص كل فريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على المباريات المتبقية لأندية القاع بالدوري المصري وفرص كل فريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغيرت مراكز أندية القاع بعد مباريات اليوم الثلاثة التي أقيمت لحساب مباريات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وفي التقرير التالي يسلط معكم الخليج 365 الرياضي الضوء على ترتيب أندية القاع بالدوري المصري والمباريات المتبقية لكل فريق من أجل ضمان التواجد الموسم المقبل بين أندية الأضواء والشهرة.

سموحة يفك " النحس " وبتروجيت " يلدغ " سيد البلد والداخلية وإنبي " حبايب "

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجيت من تحقيق الفوز في الدقائق الأخيرة على الإتحاد السكندري بهدف واحد مقابل لا شيء سجله أحمد عفيفي في الدقيقة الثالثة والثمانين في المباراة التي جمعت الفريقان على ملعب ستاد الجيش بالسويس.

مباريات بتروجيت المتبقية

ورفع بتروجيت رصيده من النقاط بهذا الفوز إلى النقطة 28 وضعته في المركز الخامس عشر وتتبقى له ستة مباريات امام مصر المقاصة والنجوم وإنبي وطلائع الجيش بالإضافة إلى سموحة المقاولون العرب.

ثاني المباريات التي أقيمت اليوم الأحد جمعت بين الداخلية وإنبي على ملعب ستاد كلية الشرطة وإنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق إفتتح أحمد رفعت التسجيل للفريق البترولي في الدقيقة 37 من ركلة جزاء وتعادل للداخلية اللاعب محمد سالم في الدقيقة التاسعة والستين.

بهذا التعادل رفع الداخلية رصيده من النقاط إلى النقطة 26 وضعته في المركز السابع عشر " قبل الأخير " فيما وصل نادي إنبي إلى النقطة 27 في المركز السادس عشر.

مباريات الداخلية المتبقية

وتتبقي للداخلية ستة مباريات أمام " المقاولون العرب ، الزمالك ، المصري البورسعيدي ، طلائع الجيش ، سموحة ، الإسماعيلي ".

مباريات إنبي المتبقية

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وتتبقى للفريق البترولي ستة مباريات أمام " الجونة ، الأهلي ، بتروجيت ، الاتحاد السكندري ، مصر المقاصة ، النجوم ".

ثالث المباريات التي أقيمت الأحد جمعت بين حرس الحدود وسموحة على ملعب ستاد حرس الحدود " المكس " وإنتهت بفوز سموحة بهدفين مقابل هدف ، إفتتح إبراهيم كوني التسجيل لحرس الحدود في الدقيقة 27 وتعادل السيد فريد لسموحة في الدقيقة 57 قبل أن يضيف اللاعب ذاته هدف الفوز في الدقيقة 75.

بهذا الفوز قفز سموحة إلى المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة فيما توقف رصيد نادي حرس الحدود عند النقطة 29 في المركز الثالث عشر.

مباريات حرس الحدود المتبقية

وتتبقى أمام حرس الحدود ستة مباريات نارية أمام " المقاولون العرب ، الزمالك ، الإسماعيلي ، المصري البورسعيدي ، وادي دجلة ، بيراميدز ".

مباريات سموحة المتبقية

فيما تتبقى أمام كتيبة حسام حسن المباريات التالية ضد كلاً من " الإنتاج الحربي ، الداخلية ، الجونة ، بتروجيت ، الإتحاد السكندري ، الأهلي ".

ويقبع نادي النجوم الذي الذي سقط يوم أمس في فخ التعادل الإيجابي أمام الجونة بهدف لكل فريق على إستاد الجونة في المركز الأخير برصيد 25 نقطة.

مباريات النجوم المتبقية

وتتبقى لكتيبة مؤمن سليمان ستة مباريات كالآتي : "بتروجيت ، الأهلي ، الاتحاد السكندري ، المقاصة ، بيراميدز ، إنبي ".

فمن يقدر من السداسي المهدد بالهبوط على التواجد في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم وتفادي النزول إلى دوري الدرجة الثانية