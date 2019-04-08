رياضة | زيزو: أغلقنا ملف الكونفيدرالية ونركز من الآن على لقاء المصري في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيزو: أغلقنا ملف الكونفيدرالية ونركز من الآن على لقاء المصري في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب أحمد سيد زيزو جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بمشاركته في تعادل الفريق اليوم أمام حسنية أغادير المغربي في ذهاب ربع نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وقال زيزو في تصريحات لقناة بي إن سبورت بعد اللقاء: "سعيد جدا بتواجدي داحل الملعب ولأشكر أهل المغرب على الاستضافة الرائعة، جئنا إلى هنا من لأجل الفوز ولكن فريق حسنية أغادير فاجئنا بالأداء الجيد".

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وتابع نجم الزمالك: "أغلقنا ملف بطولة الكونفدرالية بشكل مؤقت وتركيزنا الحالي في مواجهة الدوري يوم الخميس المقبل، وسوف نستعد لمواجهة العودة بشكل جيد".