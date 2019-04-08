رياضة | جريزمان يشُك في برشلونة لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريزمان يشُك في برشلونة لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يمر النجم الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، بفترة غير جيدة، في ظل تراجع مستواه، وعدم حسم مستقبله القادم بعد.

وبحسب ما ذكرته صيحفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن جريزمان صار لديه شكوك كبيرة، من الاستهجان الذي لقيه في ملعبي واندا ميتروبوليتانو ثم في كامب نو من قبل جماهير برشلونة.

وخلال الموسم الماضي سمع جريزمان صيحات استهجان من جماهير الروخوبلانكوس هي الأخرى في ملعب واندا، وكانت ستجبره على الرحيل، إلا أن تدخل مدربه دييجو سيميوني وزميله دييجو جودين قد اقنع اللاعب بالإستمرار.

وتشآلت الصحيفة الكتالونية، حول إمكانية أن يتأثر جريزمان بالإهانات التي سمعها من جماهير الكامب نو؟