رياضة | ماوريسيو ساري يكشف موقفه من استمرار "جيرو" مع تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماوريسيو ساري يكشف موقفه من استمرار "جيرو" مع تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق تشيلسي، عن موقفه من استمرار المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو، مع النادي اللندني، خلال الفترة القادمة، خاصة وأن عقده ينتهي عقب نهاية الموسم الجاري.

وقال "ساري" في تصريحات صحفية: " جيرو سوف يستمر مع تشيلسي في الموسم المقبل، أعتقد أنه لا يرغب في الرحيل عن "ستامفورد بريدج"، وأنا اريد بقائه مع الفريق اللندني بكل تأكيد".

وأضاف: "تشيلسي ملك بندا يسمح بالتمديد لـ جيرو موسم إضافي لذا أعتقد أنه سيستمر، وأعتقد أنه يريد ذلك أيضًا".

وينتهي عقد أوليفيه جيرو مع تشيلسي الإنجليزي في يونيو المقبل، ويرغب تشيلسي في تمديد عقده لموسم إضافي.