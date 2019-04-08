رياضة | جوارديولا يكشف سبب عدم جلب "خوان ماتا" لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يكشف سبب عدم جلب "خوان ماتا" لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن السبب وراء عدم تعاقد فريقه السابق برشلونة مع نجم وسط مانشستر يونايتد خوان ماتا.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية عن اللاعب الإسباني: "ماتا لاعب كرة قدم رائع، في يوم من الايام، قمنا أنا وتكسيكي بدراسة امكانية التوقيع معه عندما كنا في البارسا".

وأوضح بقوله: "لكن في النهاية على الرغم من جودته، رأينا أن التوقيع معه سوف يجعل لدينا تكرار لشخصية إنييستا في الملعب".