رياضة | بعد تعادله مع حسنية أغادير .. تعرف على فرص الزمالك في التأهل لنصف نهائي الكونفيدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تعادله مع حسنية أغادير .. تعرف على فرص الزمالك في التأهل لنصف نهائي الكونفيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق الزمالك سلبيًا مع مضيفه حسنية أغادير، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "أدرار الكبير" بالمغرب، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ويعتبر التعادل السلبي نتيجة جيدة للزمالك تزيد فرصه في التأهل لنصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، قبل مباراة الإياب أمام حسنية أغادير والتي ستقام في مصر يوم 14 أبريل الجاري.

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ويحتاج الزمالك للفوز بأي نتيجة في مباراة الإياب علي ملعبه، من أجل حسم تأهله بشكل رسمي للدور نصف النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

أما خسارة الزمالك في لقاء الإياب أمام حسنية أغادير أو تعادلهما إيجابيًا بأي نتيجة يصعد ببطل المغرب مباشرة للدور نصف النهائي ويُطيح بالفارس الأبيض خارج الكونفيدرالية، بينما تكرار التعادل السلبي في لقاء العودة، يقود الفريقين إلي "ركلات الترجيح" لحسم المتأهل للدور التالي.

ويستضيف الزمالك نظيره حسنية أغادير المغربي يوم الأحد المقبل الموافق 14 أبريل الجاري، ضمن لقاء إياب دور الـثمانية لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.