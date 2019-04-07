نجم ليفربول يعثر على شبيه محمد صلاح

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تحرير:علي الزيني ٠٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:٢٢ م
محمد صلاح
عثر النجم الكرواتي ديان لوفرين، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، على شبيه الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق الريدز، في أثناء سيره بالسيارة، حيث نشر اللاعب الكرواتي، فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم الأحد، يظهر فيه شخص شبيه صلاح، ويرتدي قميص نجم الفراعنة، معلقًا عليه، قائلًا: "محمد صلاح أراد بعد احتفاله بالهدف في مباراة ساوثهامبتون أن يكون وحيدًا بعض الوقت، لذا قرر أن يستخدم الدراجة الهوائية للعودة إلى ليفربول في زمن قياسي".
وكان محمد صلاح قد سجل هدفًا في فوز ليفربول أمام ساوثهامبتون، في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز. ورفع محمد صلاح رصيده التهديفي إلى 18 هدفًا هذا الموسم ليصبح في المركز الثاني، خلف سيرجيو أجويرو الذي يتصدر قائمة الهدافين برصيد
وكان محمد صلاح قد سجل هدفًا في فوز ليفربول أمام ساوثهامبتون، في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ورفع محمد صلاح رصيده التهديفي إلى 18 هدفًا هذا الموسم ليصبح في المركز الثاني، خلف سيرجيو أجويرو الذي يتصدر قائمة الهدافين برصيد 19 هدفًا، ليفك الشراكة مع ساديو ماني زميله في الفريق، وبيير إيميريك أوباميانج لاعب أرسنال، وهاري كين لاعب توتنهام.
A post shared by Dejan Lovren (@dejanlovren06) on Apr 7, 2019 at 5:24am PDT
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