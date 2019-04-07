جماهير الأهلي توجه رسالة شديدة اللهجة للخطيب

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تحرير:أحمد سعيد ٠٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:٠٥ م
جماهير الأهلي
طالبت جماهير الأهلي الموجودة في مباراة فريق كرة الطائرة بالنادي خلال مواجهة أساريا الليبي، بفتح مدرجات استاد مختار التتش لحضورهم، وذلك خلال المباراة التي تجمع الفريقين في صالة عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، في إطار مباريات دور الثمانية من بطولة إفريقيا للأندية الأبطال، وسقط فريق الأهلي بخماسية نظيفة أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي جمعتهما على استاد لوكاس موريبي أمس السبت، ضمن ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، وتعد هذه المباراة خروجا إكلينيكيا من المسابقة الإفريقية.
وسجل أهداف الفريق الجنوب إفريقي ثيما زواني في الدقيقة 13 وإيني أريندسيفي في الدقيقة 23 وريكاردو ناسيمينتو في الدقيقة 47 من ركلة جزاء وجاستون سير في الدقيقة 62، والهدف الخامس باكاماني لاعب الأهلي السابق في الدقيقة 83. وشهدت صالة عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي حضور عدد كبير من جماهير الأهلي التي وجهت
وسجل أهداف الفريق الجنوب إفريقي ثيما زواني في الدقيقة 13 وإيني أريندسيفي في الدقيقة 23 وريكاردو ناسيمينتو في الدقيقة 47 من ركلة جزاء وجاستون سير في الدقيقة 62، والهدف الخامس باكاماني لاعب الأهلي السابق في الدقيقة 83.
وشهدت صالة عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي حضور عدد كبير من جماهير الأهلي التي وجهت رسالة لمحمود الخطيب رئيس النادي قائلة: "يا خطيب افتح التتش يوم السبت مافيش معلش".
وواصلت الجماهير: "جمهور الأهلي بجد جايين يوم السبت".
وأتمت: "الستة مش كتير اسألوا بيبو وبشير".
ويخوض الأهلي لقاء الإياب أمام صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل، على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.
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