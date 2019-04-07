انت الان تتابع الفوز الأول للتوأم..سموحة يعود للانتصارات بعد 6 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ٠٧ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٢١ م
سموحة
بعد غياب عن الفوز دام 18 مباراة، منذ الفوز على وادي دجلة بهدف نظيف، خلال المواجهة التي جمعتهما في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز، والتي أقيمت يوم السابع من أكتوبر الماضي، نجح فريق سموحة في تحقيق فوز ثمين على حرس الحدود، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من المسابقة المحلية، سجل السيد فريد هدفي سموحة، فيما أحرز إبراهيم كونيه هدف الحرس الوحيد، ليرفع أبناء حسام حسن رصيدهم إلى 28 نقطة ويرتقي إلى المركز الرابع عشر، بينما ظل حرس الحدود في المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة.
فريق سموحة نجح أيضًا في تحقيق الفوز الأول، تحت قيادة حسام حسن الذي تولى مهمة الفريق السكندري في شهر فبراير الماضي، وخاض 4 مباريات من قبل لقاء الحدود، خسر في ثلاث، وتعادل في واحدة. إبراهيما كونيه افتتح التسجيل لفريق حرس الحدود في الدقيقة 27، بعد تصويبة صاروخية أرضية سكنت شباك محمد أبو جبل، وحاول لاعبو
فريق سموحة نجح أيضًا في تحقيق الفوز الأول، تحت قيادة حسام حسن الذي تولى مهمة الفريق السكندري في شهر فبراير الماضي، وخاض 4 مباريات من قبل لقاء الحدود، خسر في ثلاث، وتعادل في واحدة.
إبراهيما كونيه افتتح التسجيل لفريق حرس الحدود في الدقيقة 27، بعد تصويبة صاروخية أرضية سكنت شباك محمد أبو جبل، وحاول لاعبو سموحة العودة إلى اللقاء، لكن دفاع الحرس تصدى لكل الهجمات، لينتهي الشوط الأول بتقدم الحرس بهدف نظيف.
وفي الدقيقة 57، أدرك فريق سموحة هدف التعادل عن طريق، السيد فريد، بعدما استقبل عرضية برأسه في الشباك، وبعد مرور 20 دقيقة عاد اللاعب ذاته وسجل الهدف الثاني له ولفريقه، بعدها حاول لاعبو الحرس إدراك هدف التعادل، لكن تصدى محمد أبو جبل لأكثر من فرصة هدف محقق، لينتهي اللقاء بفوز سموحة بهدفين لهدف.
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